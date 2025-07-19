Синхронистка Татьяна Гайдай назвала специфической местную еду

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Зеленое пюре, странная курятина и отсутствие каши - гастрономические трудности, с которыми столкнулись российские спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Чемпионат мира в Сингапуре стартовал 11 июля и продлится до 3 августа, первыми на турнир приехали пловцы на открытой воде и представители синхронного плавания, на соревнованиях они выступают в нейтральном статусе.

"Сначала думала, что нормально в принципе, было что найти поесть, - рассказала ТАСС синхронистка Татьяна Гайдай. - Но сейчас пью горячий шоколад, потому что готовят, допустим, зеленое пюре. Еда специфическая. Надо было взять что-нибудь с собой, как сделали некоторые страны".

На необычный способ приготовления блюд в Сингапуре обратила внимание и ее напарница по дуэту Майя Дорошко. "Странная еда, не хватает хорошего мяса. Курица странная - в странной кожуре. Сомнительная", - отметила она.

Спортсменки рассказали, что до окончания соревнований они не могут себе позволить выйти за пределы отеля и посетить рестораны с другой едой.

"Каша - залог всего"

Пловцы также испытывают трудности в связи со сменой рациона. Главная проблема для них - отсутствие каши. "Еда своеобразная, - сказала Екатерина Сорокина. - Нет каши, поэтому пришлось брать с собой. Каша - залог всего. И бананы".

Важность каши на завтрак отметил и ее коллега пловец Денис Адеев. "Что такое каша, они вообще не знают, для них это вода вперемешку с рисом. Каши на утро не хватает. Но есть вермишель, рис, курица. Больше ничего особо и не надо, главное - на сладкое не наседать, а то я любитель вкусно покушать. Но в эти дни ограничил себя от пирожных", - рассказал спортсмен.

Соревнования по плаванию и прыжкам в воду пройдут с 26 июля по 3 августа, для участи я в них спортсмены приедут в Сингапур на следующей неделе.