В полуфинале он проиграл американцу Александару Ковачевичу

МЕХИКО, 19 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Александару Ковачевичу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Ковачевича (7-й номер посева). Рублев был посеян на турнире под 1-м номером. В финале Ковачевич сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым (3).

Рублеву 27 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Ковачевичу 26 лет, он располагается на 76-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2024).

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $889 тыс. Действующим победителем турнира является австралиец Джордан Томпсон. Из россиян на нем побеждал Даниил Медведев (2022).