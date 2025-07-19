В конце мая футболист подрался с двумя мужчинами в столичном кафе, однако полиция не стала заводить уголовное дело

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Член совета директоров, председатель консультативного совета московского "Динамо" Сергей Степашин планирует поговорить с футболистом Федором Смоловым по поводу его драки в кафе. Об этом Степашин рассказал в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что Смолов в конце мая подрался с двумя мужчинами в столичном кафе, однако полиция не стала заводить уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что такое решение приняли с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего.

"Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет, - сказал Степашин. - При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил".

Смолову 35 лет. В мае в составе "Краснодара" он впервые стал чемпионом России, однако покинул клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента, но ранее заявил ТАСС о намерении продолжить профессиональную карьеру. По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России. В составе сборной России Смолов дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.