Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что "международный олимпизм" превратился в инструмент навязывания западных ценностей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский спорт не будет иметь широкой международной перспективы, пока не будет выстроено многополярное спортивное движение. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Многополярному миру нужно многополярное спортивное движение, и пока мы не начнем его строить, у российского спорта не будет широкой международной перспективы", - сказал ТАСС Миронов.

Он отметил, что курс на продолжение сотрудничества с подконтрольными США международными спортивными организациями ставит под сомнение перспективы развития отечественного спорта. "Международный олимпизм" превратился в инструмент навязывания западных ценностей, считает депутат.

"Нам придется играть по чужим правилам даже на своей территории, например признавать контроль WADA, которое продолжит издеваться над нашими ребятами и прощать западным наркотики, допинг и запрещенные лекарства. Зачем нам такой спорт?" - добавил Миронов.

Ранее министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с ТАСС рассказал, что Россия сможет в будущем в третий раз провести Олимпийские игры и обязательно будет подавать заявки как на летнюю, так и на зимнюю Олимпиады.