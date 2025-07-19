По его словам, иностранные спортсмены не понимают причин санкций к россиянам

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Отношение к выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре россиянам очень добродушное, некоторые даже не понимают причин ограничений. Об этом ТАСС рассказал пловец Денис Адеев.

Адеев выступает в плавании на открытой воде, пока его лучшим результатом в Сингапуре стало пятое место на дистанции 5 км.

"Отлично, никаких притеснений со стороны спортсменов нет, - сказал Адеев. - Это прежде всего праздник - мы приехали показывать себя, бороться, все остальные тоже. С ребятами со всеми общался, все достаточно дружелюбные".

"Дружу с итальянцем Марчелло Гуиди, когда еще два года назад я ему писал, он сказал, что по нам скучают, ждут. И сейчас мы приехали и не видим никаких косых взглядов. Единственное, все спрашивают: "Нейтральный атлет - это кто?" Поэтому все с улыбкой, некоторые даже не понимают, почему так случилось, почему без флага", - добавил он.

В Сингапуре выступят около ста российских и белорусских спортсменов. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - нейтральных атлетов Б (NAB) и нейтральных атлетов А (NAA).