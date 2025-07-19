Спортсмен выиграл техническую программу соло

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Победному выступлению синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре предшествовала задержка в несколько минут из-за технических проблем с воспроизведением музыки. Об этом спортсмен рассказал журналистам после окончания соревнований.

Мальцев одержал победу в технической программе соло. В соревновании приняли участие 12 спортсменов, он вышел на старт первым.

"У меня облегчение, потому что был большой стресс, волнение, - сказал Мальцев. - Когда я приехал, то у меня было много мыслей о том, как нас примут, как будут судить. Думал даже больше не столько о своей работе, сколько о работе судей. Это сбивало и отвлекало. Дальше переживал за свои выступления, за определенные элементы. Но через пару дней я понял, что надо выдохнуть, успокоиться и работать, как обычно".

"Сегодня самым волнительным были первые шаги перед выходом на старт. Кстати, когда я уже стоял готовым выходить на старт, то мне сказали, что будет задержка - с музыкальной аппаратурой возникли проблемы. Накладки были и когда мы сюда только приехали. Мне дали стул посидеть, и это был самый тревожный момент. Но в то же время я успел выдохнуть, выйти и все сделать. Было время прийти в себя", - добавил он.

Медаль синхрониста стала первой для российских спортсменов, которые выступают на проходящем чемпионате мира в нейтральном статусе.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории пятикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.