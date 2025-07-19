Организация ждет ответа от олимпийского комитета

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Международная федерация гандбола (IHF) представила Международному олимпийскому комитету (МОК) на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола со ссылкой на письмо президента IHF Хассана Мустафы.

В письме Мустафа отмечает, что надеется на нормализацию ситуации и допуск команд из России и Белоруссии до международных турниров в самое ближайшее время.

"IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире, - говорится в письме Мустафы. - После обмена информацией с МОК 5 июня 2025 года IHF представила Международному олимпийскому комитету сценарий возможного возвращения национальных команд России и Белоруссии на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от Международного олимпийского комитета, мы сообщим вам об этом".

В 2022 году Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола отстранили российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.