Россиянин показал результат 251,7133 балла и занял первое место в сольной технической программе

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) назвала потрясающим результат российского синхрониста Александра Мальцева, победившего в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Мальцев показал результат 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), третье - мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

"Первый чемпион по синхронному плаванию - Александр Мальцев в сольной технической программе среди мужчин с потрясающим результатом 251,7133 балла", - говорится в публикации World Aquatics в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом Федерации водных видов спорта России не разрешают публиковать результаты россиян на чемпионате мира. Это связано с правилами нейтрального статуса, в соответствии с которыми российским и белорусским спортсменам, а также их вспомогательному персоналу и их национальным федерациям запрещается ассоциировать себя со своей страной в средствах массовой информации.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории пятикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.