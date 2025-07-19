После хоккеист отправился на его родную площадку на окраине Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин посетил Никольскую улицу в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Овечкин подошел к Красной площади со стороны Иверских ворот. На Никольской улице находятся баннеры в честь рекорда хоккеиста в НХЛ.

После Овечкин отправился на его родную площадку на окраине Москвы, которая была отремонтирована.

В начале апреля Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив достижение канадца Уэйна Гретцки.