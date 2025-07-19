В сентябре 2022 года она была включена в Зал славы Объединенного мира борьбы

ТАСС, 19 июля. Победительница Олимпийских игр 2012 года по борьбе японка Хитоми Обара умерла в возрасте 44 лет. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Обара победила на Олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 48 кг. В этом же весе она стала победительницей чемпионатов мира в 2010 и 2011 годах. До этого спортсменка выступала в весовой категории до 51 кг, став шестикратной чемпионкой мировых первенств (2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008).

В сентябре 2022 года Обара была включена в Зал славы UWW. Японка входила в тренерский штаб сборной по подготовке к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.