Спортсменка заняла последнее место

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Татьяна Гайдай крайне неудачно исполнила техническую программу соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре по причине того, что пошла на риск, усложнив ее ради борьбы за медали. Об этом журналистам рассказала ее тренер Татьяна Данченко.

Гайдай по причине срыва элемента заняла последнее, 12-е место. После выступления Гайдай расплакалась из-за допущенной ошибки. Синхронистка из России впервые не смогла завоевать медаль в технической программе соло на чемпионате мира.

"Она завалила элемент, - сказала Данченко. - Мы решили рискнуть - увеличили сложность почти на 2,5 балла, потому что после седьмого места [на предварительном этапе] терять было нечего. А это уже была запредельная гипоксия. Она чуть не попала в вертикаль, утопила щиколотку, не почувствовала ее, не докрутила и ей обнулили элемент. Плюс она его еще завалила сильно".

"Этот элемент психологически для спортсмена очень сложный: надо резко вытолкнуться на уровень ребер, попасть в вертикаль, высоко держать ее и ровненько открутить винт. Малейший завал от вертикали - и начинаешь падать по инерции. Поскольку мы усложнили гибрид, который шел перед этим элементом, она пошла на него не такой отдохнувшей, как в полуфинале", - добавила тренер.

Данченко отметила, что команда поддержит Гайдай. "Но так, чтобы без соплей - нельзя жалеть. Мы говорим, что все уже случилось, изменить ситуацию мы не можем. Такой опыт тоже нужен. Мы коллегиально решили рискнуть, она согласилась. Не получилось, но ничего страшного - первый блин комом. Без усложнения мы бы поднялись в лучшем случае на два места, оно давало нам шанс на бронзу", - сказала специалист.