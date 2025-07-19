Ранее в Белорусской федерации гандбола сообщили, что Международная федерация гандбола представила Международному олимпийскому комитету на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство Федерации гандбола России (ФГР) надеется на скорейшее разрешение ситуации с допуском отечественных команд к международным турнирам. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

Ранее пресс-слежба Белорусской федерации гандбола сообщила, что Международная федерация гандбола (IHF) представила Международному олимпийскому комитету (МОК) на рассмотрение сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования. В своем письме глава IHF Хассан Мустафа выразил надежду на нормализацию ситуации и допуск российских и белорусских до международных турниров в самое ближайшее время.

"Могу подтвердить, что ФГР получила письмо от Международной федерации гандбола за подписью Хассана Мустафы о том, что IHF обсуждает с Международным олимпийским комитетом вопросы возвращения российских и белорусских национальных сборных и клубов на международную арену, - сказал Шишкарев. - Со своей стороны, уже более трех лет мы ведем конструктивный диалог с Международной федерацией гандбола и Европейской федерацией гандбола по поводу того, чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях любого уровня. Считаем, что спорт должен оставаться вне политики и, как это было давно задекларировано, нести в себе объединяющее начало".

По словам Шишкарева, олимпийское движение многое потеряло из-за отсутствия женской сборной России на прошедших Играх в Париже. Также глава ФГР отметил, что страна имеет талантливое поколение гандболисток и гандболистов, которые не имеют возможности играть с лучшими сборными и клубами. "Надеюсь, что процесс сдвинется с мертвой точки, и в скором времени мы узнаем положительные новости по этому важному вопросу", - заключил он.

В 2022 году Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола отстранили российские сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.