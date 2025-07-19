Встреча завершилась со счетом 3:1

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого со счетом 3:1 обыграл "Бэйцзин Гоань" в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча прошла в Пекине.

В составе победителей голы забили Луис Асуэ (7-я минута), Си У (21), Юй Ханьчао (90+8). У проигравших отличился Гуга (26).

"Шанхай Шэньхуа" закрепился на первом месте с 41 очком. "Бэйцзин Гоань" идет вторым, набрав 38 очков. В следующем туре "Шанхай Шэньхуа" примет "Хэнань" 27 июля, "Бэйцзин Гоань" днем ранее на выезде сыграет с "Чэнду".

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.