Встреча должна была пройти 25 июля

ТАСС, 19 июля. Сборная Латвии по пляжному футболу не будет проводить матч этапа Евролиги против команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской федерации пляжного футбола на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Встреча должна была пройти 25 июля. В расписании, выложенном латвийской федерацией, указано, что игры не будет. На этом этапе латвийские спортсмены также должны сыграть 26 июля с командой Швейцарии и 27 июля с командой Молдавии.

В октябре 2024 года матч против белорусской сборной отказалась проводить сборная Литвы в рамках отбора на чемпионат мира, который прошел в мае 2025 года. Белорусы вышли на турнир и заняли второе место, уступив в финале бразильцам со счетом 3:4.