Ветреная погода не позволила талисману подняться в московское небо

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Копия олимпийского Мишки на фестивале к 45-летию Олимпиады в Москве, в отличие от своего прообраза из 1980 года, не захотела улетать из столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мишка должен был подняться в московское небо в субботу во время событий, посвященных 45-летию с момента проведения летних Олимпийских игр в Москве. Но, по сообщению организаторов, ветреная погода не позволила талисману отправиться в московское небо.

Оригинальный Мишка стал символом церемонии закрытия Олимпийских игр в Москве. Тогда талисман взлетел над стадионом, перелетел реку и приземлился на территории МГУ.