В первом туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с "Балтикой"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин верит в то, что футболисты московского "Динамо" с Валерием Карпиным в предстоящем сезоне станут чемпионами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Овечкин рассказал журналистам.

"Динамо" в первом туре чемпионата России дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой". Овечкин присутствовал на том матче.

"Вчера, к сожалению, не удалось его увидеть. Думаю, он не был доволен результатом. Желаю ему успеха, удачи, побед, чтобы он стал чемпионом", - сказал Овечкин.