Соглашение действует до конца сезона-2025/26

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин пока не думал о продлении контракта с американской командой. Об этом он рассказал журналистам.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее в интервью "Спорт-Экспрессу" Овечкин рассказал, что может вернуться в московское "Динамо", воспитанником которого он является.

"Пройдет год - будем думать. Мыслей пока нет", - сказал Овечкин.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.