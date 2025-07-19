Стороны заключили двухлетнее соглашение

СТАМБУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Российский защитник Кирилл Гоцук подписал контракт с турецким футбольным клубом "Серик Беледиеспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с Гоцуком рассчитано на два года. 1 июля "Серик Беледиеспор" объявил о назначении на пост главного тренера россиянина Сергея Юрана, который с 2023 по 2024 год возглавлял "Пари Нижний Новгород".

Гоцуку 32 года, он выступал за "Пари НН" с 2020 года и покинул клуб по окончании сезона-2024/25, защитник был капитаном команды. Также он выступал за ярославский "Шинник", курский "Авангард", липецкий "Металлург" и самарские "Крылья Советов". Вместе с "Авангардом" он стал финалистом Кубка России в 2018 году.

В сезоне-2024/25 "Серик Беледиеспор" выиграл третий по силе дивизион чемпионата Турции и заработал повышение в классе.