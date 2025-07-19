Комличенко положительно оценил свой дебют в составе "Локомотива" в РПЛ

"Локомотив" в первом туре РПЛ обыграл "Сочи"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Николай Комличенко доволен своим дебютом в составе команды и надеется, что красно-зеленые будут прибавлять по ходу сезона. Об этом Комличенко рассказал ТАСС.

В субботу "Локомотив" дома со счетом 3:0 обыграл "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Комличенко, перешедший в "Локомотив" 10 июня, вышел на поле в стартовом составе и сыграл 60 минут, не отметившись результативными действиями.

"Эмоции от дебюта самые положительные. Мне очень приятно тут находиться и играть. Матч получился непростым, долго не получалось забить, но потом забили сразу три и смогли выиграть. Надеюсь, дальше будем играть еще лучше", - сказал Комличенко.

В следующем туре "Локомотив" на выезде 26 июля сыграет с "Краснодаром".