Футболист махачкалинского "Динамо" Джавад тяжело переживал конфликт Ирана и Израиля

На момент начала конфликта полузащитник находился в Иране, в расположение клуба он прибыл 1 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Иранский полузащитник махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Джавад тяжело переживал военные действия между Ираном и Израилем. Об этом он рассказал ТАСС.

"Война - это очень тяжело, я бы хотел, чтобы в мире не было конфликтов. Мне было очень тяжело. Я поддерживал свою форму, тренировался, меня поддерживали близкие. Рад, что сезон возобновился и я могу снова играть", - сказал Джавад.

На момент начала конфликта Джавад находился в Иране. 1 июля игрок прибыл в расположение "Динамо".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.