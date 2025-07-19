Московская команда одержала победу со счетом 1:0

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Явной ошибкой главного арбитра Василия Казарцева стало неудаление защитника махачкалинского "Динамо" Мохамеда Аззи в первом тайме матча первого тура Мир - Российской премьер-лиги с московским "Спартаком", по остальным решениям мнения могут разделиться. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

В субботу "Спартак" дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. В первом тайме Казарцев отменил три мяча "Спартака", а также не назначил пенальти после столкновения полузащитника "Спартака" Наиля Умарова и Аззи.

"Очень сложная игра для арбитра. Думаю, если бы был российский руководитель судейства, то вряд ли бы назначил [Казарцева] на игру, вспоминая то, что было на матче с "Сочи" несколько лет назад. Все пошло, как снежный ком, моменты накапливались, приходилось принимать решения в неоднозначных ситуациях. Что касается момента с Наилем Умяровым и Аззи, то сначала кажется, что защитник махачкалинского "Динамо" совершает наступ на ногу Умярову. Но есть и другие повторы, где защитник сначала играет в мяч, меняет направление. Если бы было наоборот, то нужно было ставить пенальти, а тут мяч пошел от ноги защитника, что дает повод поддержать решение арбитра. Он принял правильное решение, находясь в удобной позиции, хотя многие могут поспорить. Я считаю решение правильным, но эпизод действительно был сложным", - сказал Николаев.

"Что касается момента с рукой Аззи после взаимодействия с [защитником "Спартака" Рикарду] Мангашем, то если говорить о футболе как о контактном виде спорта с возможностью бороться, то для меня это рука, хотя говорят, что подтолкнули, но это игровой эпизод. Я понимаю, что многие могут не согласиться, но игрок продолжает движение, не такой грубый толчок, у защитника была возможность не играть рукой. Тут должна быть последовательность, если это фол в нападении, то в моменте с толчком [полузащитника "Спартака"] Маркиньоса не должно было быть шансов не назначить пенальти в ворота махачкалинского "Динамо". Это два очень похожих эпизода, если такая планка, если в моменте с рукой Аззи фол, то в моменте с Маркиньосом тоже с удалением защитника за лишение явной возможности забить гол", - добавил бывший арбитр.

Николаев также оценил момент незасчитанным голом "Спартака" после фола защитника красно-белых Даниила Денисова на вратаре гостей. "С офсайдами понятно, да. Думаю, что для всех очевидно, что в первом тайме не показали вторую желтую карточку Аззи за фол на Эсекьэле Барко. Что касается фола Даниила Денисова на вратаре, то непростой эпизод, много повторов, можно поспорить, но мне кажется, что фол должен быть очевидным. Но я думаю, что департамент поддержит решение Казарцева, что это нарушение против вратаря. Но для меня фол должен быть акцентирован. Денисов ведет борьбу с защитником за позицию, это первостепенная его задача, у него нет задачи помешать вратарю. Вот ситуация, когда кто-то врезается, можно расценить по-разному, думаю, что мнения разделятся", - отметил собеседник ТАСС.

"Я думаю, что в этой ситуации бригаде повезло, что матч закончился победой "Спартака", нет такого скандала, который был после матча с "Сочи". Это было бы очень эмоциональным фоном. Хотя и сейчас он эмоциональный. Если брать в общем, то очевидная ошибка - неудаление Аззи после фола на Барко. В остальных моментах мнения могут разделиться. Но и в двух моментах, с Аззи и Маркиньосом, нужна последовательность, это проще объяснить", - заключил Николаев.