Россию представляли Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Савелий Лузин и Денис Адеев

СИНГАПУР, 20 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены стали шестыми по итогам смешанной эстафеты 4х1500 м по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Россию представляли Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Савелий Лузин и Денис Адеев. Общий результат составил 1 час 10 минут 24 секунды.

Победу в эстафете одержала сборная Германии, за которую выступал Флориан Велльброк, победивший до этого во всех трех личных заплывах. В тройку лучших также вошли команды Италии и Венгрии.

Смешанная эстафета стала последней дисциплиной в плавании на открытой воде на текущем чемпионате мира. Российские спортсмены не сумели завоевать медалей. Соревнования по плаванию на открытой воде проходили в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.