Ершова 16 июля снялась с заплыва на открытой воде из-за перегрева, но продолжила выступления на турнире

СИНГАПУР, 20 июля. /ТАСС/. Россиянка Маргарита Ершова столкнулась с негативными комментариями в свой адрес после схода с 10-километровой дистанции в соревнованиях по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом она рассказала ТАСС.

Ершова 16 июля снялась с заплыва на открытой воде из-за перегрева, но продолжила выступления на турнире. В субботу она стала восьмой в спринте, в воскресенье помогла команде в смешанной эстафете занять шестое место.

"Мне стало плохо на "десятке", и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования - дорогостоящее удовольствие", - сказала Ершова.

"Но были и те, кто желал мне здоровья, чтобы я поправлялась, - отметила она. - Плохих комментариев было мало, но я человек ранимый и все приняла близко к сердцу. Для меня это стало дополнительной мотивацией: если люди считают, что я не выложилась на все сто, то должна доказать обратное, сделать лучше, чем они думают обо мне".

Спортсменка отметила, что негативные отзывы о себе она прочла в комментариях телеграм-каналов, которые сообщили о ее сходе с дистанции. "Я подписана на много каналов, видимо, лучше отписываться. Хотя я не вижу в этом ничего плохого", - сказала она.

"В общем и целом я довольна, для меня это было крутое приключение, - сказала Ершова о своем выступлении на чемпионате мира. - Я ничего плохого не могу сказать, не очень удались только 10 километров, но на ошибках учатся - будем искать такую же жаркую погоду и влажность, нужно научиться работать во всех условиях".