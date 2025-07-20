Степашин назвал безобразием ситуацию с "Торпедо"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Необходимо провести оперативно-разыскные мероприятия для решения проблем с российским футбольным судейством. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"Да, безусловно, - ответил Степашин на вопрос о том, необходимо ли вмешательство правоохранительных органов для решения вопросов с судейством. - Более того, я считаю, что судейский комитет надо укреплять и подключать, я как бывший директор ФСБ скажу, может быть, представителей спецслужб. Я говорю не только о детекторе лжи, но и о проведении некоторых оперативно-разыскных мероприятий. То, что произошло с "Торпедо" - это просто безобразие. Это только один факт".

"Я думаю, что эта работа будет вестись. Я знаю позицию [президента Российского футбольного союза] Александра Дюкова, он тоже заинтересован в очищении футбола. Тем более сам человек спортивный", - добавил собеседник агентства.

8 июля сотрудники МВД задержали судью Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечается, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) арбитр дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы. 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.