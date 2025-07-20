Ранее президент РФС Александр Дюков заявил о высокой вероятности решения о возвращении российских футбольных команд на международные соревнования к концу 2025 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские футбольные клубы и сборные не вернут на международные соревнования до завершения ситуации на Украине. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"Пока идет конфликт, нас не пустят, - сказал Степашин. - Это совершенно очевидно, это опять же политическое решение. Вы слышали сейчас и позицию [президента США Дональда] Трампа в последнее время касаемо оценки нашей страны. К этим оценкам мы относимся философски. Правда, [вратарю ПСЖ Матвею] Сафонову медаль он вручил серебряную на клубном чемпионате мира".

"Давайте порадуемся за его [Дюкова] ощущения, у меня таких ощущений [о возвращении] пока нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что различные источники позволяют предположить о высокой вероятности решения о возвращении российских футбольных команд на международные соревнования к концу 2025 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.