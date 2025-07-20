За такой же период 2024 года агентство взяло у спортсменов на 49 проб меньше

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь 2025 года взяло у спортсменов 6 046 проб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

"РУСАДА отобрало в июне 1 080 проб, с начала года - 6 046", - рассказала представительница агентства. За такой же период 2024 года Российское антидопинговое агентство взяло у спортсменов на 49 проб меньше (5 997).

В 2024 году Российское антидопинговое агентство взяло у спортсменов 11 070 допинг-проб, в 2023-м - 11 091, в 2022-м - 11 053.