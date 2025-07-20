Ранее эту должность покинул Вячеслав Козлов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Владимир Крикунов согласился занять пост главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" и уже обсудил предстоящее назначение с генеральным директором команды Игорем Григоренко. Об этом Крикунов сообщил ТАСС.

19 июля стало известно, что должность главного тренера "Сочи" покинул Вячеслав Козлов, который возглавил клуб 3 июня.

"Мне позвонил Игорь Григоренко из "Сочи", предложил поработать главным тренером, - сказал Крикунов. - Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год".

Крикунову 75 лет, последним местом работы специалиста было выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское "Динамо", которое он возглавлял с 2023 по 2024 год. Ранее Крикунов возглавлял казанский "Ак Барс" (1999-2001, 2011-2012), нижнекамский "Нефтехимик" (2001-2004, 2008-2011, 2013, 2014-2016), рижское "Динамо" (2021-2022), казахстанский "Барыс" (2012-2013), екатеринбургский "Автомобилист" (2016-2018) и московское "Динамо" (2004-2008, 2018-2021). Под его руководством "Динамо" стало чемпионом России (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995-1996), Казахстана (2012-2013) и России (2004-2006), на чемпионате мира 2005 года россияне под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Крикунов является заслуженным тренером России.

"Сочи" по итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона занял последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. После окончания турнира в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Сергей Зубов.