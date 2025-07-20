Илюмжинов заявил, что ему стыдно видеть российских шахматистов без флага и гимна

Ранее Илюмжинов заявил о желании баллотироваться на пост главы FIDE

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов хотел бы возвращения российским шахматистам флага, гимна и чтобы все вооруженные конфликты в мире решались исключительно за шахматной доской. Об этом он заявил ТАСС.

Международный день шахмат отмечается 20 июля с 1966 года. Инициатива создания этого праздника принадлежит FIDE.

"Для меня как седьмого президента FIDE, проработавшего почти четверть века в организации, Международный день шахмат как второй день рождения. Сейчас в мире происходит 117 вооруженных конфликтов, и я бы хотел в этот день пожелать, чтобы соперничество было только за шахматной доской и чтобы был мир во всем мире", - сказал Илюмжинов.

Также бывший глава FIDE выразил надежду на возвращение российским шахматистам национальных символов: "Для меня как для россиянина обидно, что сейчас происходит. Я был на международном турнире в Шардже и увидел, как наши и белорусские ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно. И как гражданину России, и как [седьмому] президенту FIDE. Такая великая шахматная страна, которая дала миру развитие шахмат - FIDE развивалась и существовала именно благодаря советской, российской шахматной школе. И теперь наши ребята без флага, без гимна. Как сироты. И мне хочется это исправить".

Ранее Илюмжинов заявил ТАСС о желании баллотироваться на пост главы FIDE. Сейчас организацию возглавляет Аркадий Дворкович. Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 по 2018 год.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.