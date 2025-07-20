Минаков и Климент Колесников в социальных сетях ранее рассказали историю приобретения Лабубу

СИНГАПУР, 20 июля. /ТАСС/. Многократного победителя и призера чемпионатов мира по плаванию Андрея Минакова вдохновляет история самого молодого китайского миллиардера Ван Нина, магазин которого прославился благодаря игрушке Лабубу. Об этом Минаков рассказал ТАСС.

Минаков и рекордсмен мира Климент Колесников в социальных сетях ранее рассказали историю приобретения Лабубу.

"Честно говоря, это было ради прикола, - сказал Минаков. - Тем не менее мы уверены, что нам продали не оригинальные Лабубу, поэтому пришлось вернуться домой и через хорошего знакомого достать настоящую. Сейчас у меня на рюкзаке уже красуется оригинальная".

"Но я не гонюсь за трендами, если бы это был не подарок, то движений в эту сторону даже бы не делал. В этой истории я бы только отметил то, что уважаю ее создателя - китайца, который благодаря этому стал миллиардером. Удивляюсь и искренне вдохновляюсь такими историями: человек смог придумать то, что заставило такое количество людей бегать и бешено скупать его творение", - добавил он.

Минакову 23 года, в этом году он стал дипломированным экономистом, закончив Стэнфордский университет в США.

Колесников и Минаков выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который проходит с 11 июля по 3 августа. Россияне и белорусы на турнире выступают в нейтральном статусе.

Что такое Лабубу

10 лет назад гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал для своей книги The Monsters персонажа Лабубу, который обрел особую популярность среди фанатов. По задумке автора, это эльф небольшого размера с острыми зубами и ушами. С 2019 года китайская компания Pop Mart, основателем которого является Ван Нин, стала выпускать игрушки-брелоки Лабубу в виде сюрприз-боксов, то есть в закрытой коробке, которая скрывает дизайн содержимого. Это добавило игровой элемент и сильно подстегнуло продажи, так как покупателям приходилось приобретать сильно больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию.

Взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России.

Оригинальные Лабубу от Pop Mart продаются в официальном магазине за 17 фунтов стерлингов (около 1,8 тыс. рублей), на иностранных маркетплейсах они стоят в несколько раз дороже, а по заказу из-за рубежа цены могут достигать несколько десятков тысяч рублей. На российских маркетплейсах есть в продаже как оригинальные игрушки, так и реплики.