В решающем матче они переиграли Марию Лазуренко и Марию Егорову со счетом 2-1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Финальный этап турнира прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В решающем матче Макрогузова и Шевцова обыграли Марию Лазуренко и Марию Егорову со счетом 2-1 (21:15, 13:21, 15:8). Победители представляют московское "Динамо", серебряные призеры - калининградский "Локомотив". Бронзовые медали завоевали другие представительницы "Локомотива" Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова.

Макрогузовой 28 лет. Она выигрывала Кубок России в 2023 году в паре со Светланой Холоминой. В дуэте с ней же спортсменка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2020 года. Также Макрогузова является трехкратной чемпионкой России.

Шевцовой 19 лет. Она выступает в паре с Макрогузовой с этого сезона. Спортсменка выиграла первый титул на взрослом уровне.