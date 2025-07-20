Краснодарская команда переиграла "Пари Нижний Новгород"

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. "Краснодар" в гостях со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Краснодара" отличились Диего Коста (40-я минута) и Эдуард Сперцян (68). На 65-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Пари НН" Виктор Александров.

Встреча прошла в Казани на "Ак Барс Арене", так как на домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов на пресс-конференции выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.

"Пари НН" провел первый матч в РПЛ под руководством белоруса Алексея Шпилевского, который возглавил клуб 16 июня. С 2022 года Шпилевский возглавлял кипрский "Арис", который привел к победе в чемпионате и Суперкубке Кипра.

"Краснодар" в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России. "Пари НН" занял 13-е место и в стыковых матчах уступил "Сочи" (2:1, 1:3). "Пари НН" остался в лиге, так как подмосковные "Химки" не смогли пройти лицензирование.

В следующем туре "Краснодар" дома сыграет с московским "Локомотивом" 26 июля, "Пари НН" днем ранее проведет выездной матч с самарскими "Крыльями Советов".