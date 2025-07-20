Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" дома со счетом 2:1 обыграли "Ростов" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, с пенальти). У "Ростова" отличился Иван Комаров (22).

"Зенит" не уступает в первых турах чемпионата России с 2002 года, тогда петербуржцы в первом туре со счетом 0:2 уступили махачкалинскому "Анжи". После этого "Зенит" не проигрывает в стартовых матчах чемпионата страны на протяжении 23 сезонов, что является рекордной серией.

"Зенит" не проигрывает "Ростову" с 19 мая 2019 года, тогда ростовская команда на своем поле одержала победу со счетом 1:0 в матче чемпионата России. После этого "Зенит" во всех турнирах одержал 11 побед, 4 раза команды сыграли вничью.

Дебютный матч в составе "Зенита" провел бразильский полузащитник Жерсон. 13 июля сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с игроком сроком на пять лет. С зимы 2023 года Жерсон выступал за бразильский "Фламенго" и был капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с "Фламенго" он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).

В прошлом розыгрыше РПЛ "Зенит" занял второе место и не стал чемпионом России впервые с 2018 года. "Ростов" занял восьмое место. В следующем туре "Зенит" 27 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Ростов" днем ранее проведет гостевой матч против московского "Динамо".