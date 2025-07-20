По ходу матча "Торпедо" - "Челябинск" болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес Олега Кононова, призывая его покинуть свой пост

ХИМКИ/Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Олег Кононов никак не реагирует на оскорбительные кричалки болельщиков команды в свой адрес. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

"Торпедо" в стартовом туре Первой лиги со счетом 2:3 уступило "Челябинску". По ходу встречи болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес Кононова, призывая его покинуть свой пост.

"Никак не реагирую. Я с этим знаком", - сказал Кононов.

По итогам прошлого сезона "Торпедо" под руководством Кононова заняло второе место в Первой лиге и поднялось в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург".

"Я не хочу на эту тему разговаривать. Что касается мотивации, она у нас есть. Я это вижу и ощущаю на тренировках и в этой же игре. Обидно, что проиграли, но футбол - такая вещь, что есть и проигрыши", - отметил Кононов.

В следующем туре "Торпедо" 27 июля на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".