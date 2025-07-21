Один из главных в будущем антагонистов российского спорта ответил на вопросы журналистов из разных стран

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Английский спортсмен Себастьян Коу своими выдающимися успехами в беге на средние дистанции привлек огромное внимание и любителей спорта, и специалистов по легкой атлетике.

Рекордсмен мира в беге на 800 метров, 1 милю и 1 500 метров, этот стройный юноша вызывает интерес также неортодоксальными методами тренировок, которые снискали ему славу "запрограммированного" на рекорды спортсмена.

На пресс-конференции в главном пресс-центре Олимпиады-80 Коу ответил на вопросы многочисленных журналистов из разных стран. Английский легкоатлет с самого начала отверг попытки некоторых западных корреспондентов поднять на пресс-конференции вопросы политического характера.

"Я считаю, что политика не имеет никакого отношения к тому виду спорта, которым я занимаюсь. В советскую столицу я прибыл недавно и не успел, естественно, познакомиться с ней. По первому впечатлению, это замечательный город. В Олимпийской деревне мне все понравилось, спортсмены размещены со всеми удобствами. Я не был до сих пор на Олимпиадах и не могу сравнивать, но по мнениям, которые я слышал, спортивные объекты великолепны", - передает слова одного из главных в будущем антагонистов российского спорта корреспондент ТАСС, находящийся на пресс-конференции.

Говорят олимпийцы Афганистана

Только улыбку вызвал у генерального секретаря Национального олимпийского комитета Афганистана Насссира Ахмада вопрос корреспондента ТАСС Всеволода Кукушкина о том, что афганский гость думает по поводу распространяемых рядом западных изданий слухов, что некоторые спортсмены Афганистана, участники Игр-1980, хотят уехать в США.

"Американцы выдумали "проблему Афганистана" и теперь не хотят с ней расстаться. Весь мир сейчас видит праздник в Москве, и все недоумевают почему на Олимпиаде нет американцев. Я думаю, что для того, чтобы сделать белое черным, и выдумана эта нелепая провокация, в которую пытаются втянуть и наших спортсменов. Американцы не первый раз затевают кампанию против нашей страны, но мы уже к этому готовы, и наших спортсменов нелегко вывести из равновесия", - подчеркнул Ахмад.

"С первых дней пребывания в олимпийской Москве мы чувствуем себя так, как в доме у родного брата, к нам хорошо относятся спортсмены всех других команд, которые находятся в Олимпийской деревне. Они видят в нас людей, боровшихся за свою свободу и добившихся ее", - заявил генсек НОК Афганистана корреспонденту ТАСС.

"Мой брат живет и работает в Кабуле, я сам помогаю отцу в цехе чеканщиков. Я ничего не оставил и ничего не хочу искать ни в какой другой стране", - сказал ТАСС капитан сборной Афганистана по борьбе Гулям-Саддык Заргар.

Сколько весит олимпийская медаль

Олимпийские правила довольно строги в отношении параметров наград, за которые борются участники Игр. Считанные граммы, в том числе шесть - чистого золота, весит олимпийская медаль, но для того, чтобы завоевать ее, четверо участников соревнований штангистов в весе до 52 кг в самой драматичной борьбе подняли в двух движениях 245 кг. В этой ситуации побеждает самый легкий. Им и оказался 26-летний учитель истории из Фрунзе Каныбек Осмоналиев.

"Ни одно из соревнований не может сравниться по значимости с Олимпийскими играми, поэтому можете себе представить, как я счастлив, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Но на этом ограничиваться не хочу, попытаюсь на следующих больших соревнованиях установить мировой рекорд", - сказал советский штангист корреспонденту ТАСС после церемонии вручения медалей.