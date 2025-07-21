В клубе заявили, что хотят предоставить футболистам полноценный отдых

ДУБАЙ, 21 июля. /ТАСС/. "Аль-Хиляль" не примет участия в Суперкубке Саудовской Аравии по футболу из-за участия в клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В заявлении клуба отмечается, что отказ вызван желанием обеспечить здоровье и готовность игроков перед новым сезоном. На решение "Аль-Хиляля", дошедшего до четвертьфинала клубного чемпионата мира, также повлияла задержка рейса из США в Саудовскую Аравию, что сократило отпуск футболистов с 24 до 21 дня, в то время как контракты игроков предполагают ежегодный отпуск в 28 дней.

Суперкубок Саудовской Аравии пройдет 19 августа. В турнире примут участие "Аль-Иттихад", "Аль-Наср", "Аль-Кадисия" и "Аль-Ахли". "Аль-Хиляль" являлся обладателем трофея в двух предыдущих сезонах.