По словам спортсменки, нигде не было провокаций или оскорблений

СИНГАПУР, 21 июля. /ТАСС/. Многократная победительница и призер чемпионатов Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина во время первых после перерыва в три года международных соревнований не заметила негативного отношения к себе со стороны соперников, в том числе из Германии и Великобритании. Об этом она рассказала ТАСС.

Тимошинина готовится к выступлению на чемпионате мира в Сингапуре, соревнования прыгунов в воду пройдут с 26 июля по 3 августа. В этом году Тимошинина уже выступала на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Все было хорошо, нас везде приветливо и дружественно встречали, нигде не было провокаций или оскорблений. Мы этому очень рады. Нас предупреждали, чтобы мы были ко всему готовы, но мы даже не ожидали такого хорошего отношения к нам", - сказала Тимошинина.

"Нас приветствовали все, с кем мы раньше прыгали: британцы, немцы. Они были рады видеть нас, никто не говорил "фу". Такого не было", - добавила она.

Чемпионат мира в Сингапуре стартовал 11 июля и продлится до 3 августа, российские спортсмены, допущенные в нейтральном статусе, выступят в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.