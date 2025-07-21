Спортсменки выступят под флагом FIDE

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В соответствии с политикой FIDE, направленной на соблюдение рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), и практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК. Это решение основано на резолюции FIDE от января 2025 года, которая разрешила нейтральным командам "уязвимых групп" (юношей и спортсменов с ограниченными возможностями) участвовать в командных соревнованиях. Все такие команды должны выступать без национальной символики, что полностью соответствует политике МОК", - сообщили в пресс-службе FIDE.

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.