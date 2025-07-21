Ранее FIDE допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) надеется на допуск мужской сборной России к международным командным соревнованиям вслед за женской. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира.

"Это хорошая новость о допуске наших женщин. Уверен, что наши девочки порадуют нас успешным выступлением и медалями, - сказал Филатов. - Ждем и по нашей мужской сборной положительного решения в ближайшее время".

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).