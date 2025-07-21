В марте 2023 года было рекомендовано допускать российских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами, при этом отстранение было сохранено в командных видах спорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ненависть по отношению к российским спортсменам искусственно раздувается в некоторых странах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"Дай бог, на самом деле (чтобы выступили на Олимпиаде-2028), - сказал Степашин. - Но я еще раз хочу подчеркнуть: пока идут боевые действия, для меня это очевидно, они будут продолжать давить на страну. Тем более вы же обратили внимание, такой ненависти по отношению к моей стране не было давным-давно уже. Причем это искусственно разогревается в большинстве европейских стран. Именно на уровне и спортсменов, и населения, а не только политиков".

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.