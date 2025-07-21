Ранее он завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский синхронист Александр Мальцев разрушает стереотипы и значительно опережает своих соперников, выступая с отличными программами. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

"Мальцев разрушает стереотипы, - сказала Журова. - Даже не сомневалась, что он выиграет и вторую золотую медаль. Он не просто лидер, он намного впереди остальных. У него классные программы, ему нет равных в мире".

Мальцеву 30 лет. Он является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019), один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.