Ранее международная федерация допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) должна активнее себя вести и вслед за женской сборной России допустить к международным турнирам и мужскую команду. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее ТАСС сообщил, что FIDE допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE.

"Безусловно, это положительное решение. Мы ждем такого же шага в отношении нашей мужской сборной, - сказал Ткачев. - МОК давным-давно принял решение, что вопрос допуска сборных - это прерогатива международных федераций, но FIDE ведет себя не очень активно. Хотелось бы в их ходах большей уверенности".

Женский турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).