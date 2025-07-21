Смагин назвал закономерным допуск женской сборной России до чемпионата мира по шахматам

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Испании

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Допуск женской сборной России по шахматам до командного чемпионата мира является ожидаемым и закономерным событием. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

"Это очень приятная новость, давно пора было это сделать. Шахматы без России невозможны, поэтому допуск нашей команды был закономерен и ожидаем. Думаю, федерация сделает все, чтобы наши девушки хорошо смогли подготовиться. Это будет очень важный и ответственный старт", - сказал Смагин.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета FIDE, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.