Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали третьими на турнире в Сингапуре

СИНГАПУР, 21 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Российский дуэт набрал за выступление 300,2183 балла. Победу одержали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451 балла. Серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Ранее российские синхронистки не проигрывали в соревнованиях дуэтов на девяти чемпионатах мира подряд. В последний раз россиянки не смогли победить в дуэтах на первенстве мира 2001 года в Фукуоке, тогда победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми. На турнирах с 2022 по 2024 год россияне не принимали участия из-за санкций Международной федерации плавания.

Данная медаль стала третьей для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем чемпионате мира. Ранее синхронист Александр Мальцев на мировом первенстве победил в технической и произвольной программах.

Гайдай 24 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей Игр БРИКС, дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров. 26-летняя Дорошко - двукратная чемпионка мира в соревнованиях групп.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.