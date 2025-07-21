Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата страны нужно снять. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

"Ну, не знаю, почему они [Минздрав] против, - сказал Степашин. - Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас - продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было. Ну, давайте я упрощу. Напился пива с водочкой и пошел на стадион. Сильно хуже. Запретный плод всегда сладок".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что продажу пива на стадионах нужно возвращать, это позволит направить средства на содержание и улучшение спортивных сооружений.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект "Трезвая Россия".