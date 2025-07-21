В "Урале" заявили, что задержка рейса из Ярославля не помешает подготовке к следующей игре

Аэропорт Туношна продлил работу в ночь с 19 на 20 июля из-за задержки вылета екатеринбургского клуба после матча Первой лиги с местным "Шинником"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Ситуация, связанная с задержкой вылета екатеринбургского футбольного клуба "Урал" после матча в Ярославле, не повлияет на подготовку команды к игре второго тура Лиги Пари (Первой лиги) против новороссийского "Черноморца". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

В ночь с 19 на 20 июля ярославский аэропорт Туношна продлил часы работы из-за задержки рейса екатеринбургской команды, которой разрешили вернуться в терминал. В ожидании вылета игроки и персонал команды провели несколько часов.

"На 12:00 20 июля была назначена тренировка. Естественно, тренерский штаб ее отменил и дал выходной команде. Учитывая, что следующий матч [против "Черноморца"] только 28 июля, к тому же он домашний, возникшая ситуация не должна повлиять на подготовку к игре", - говорится в сообщении.

В первом туре Лиги Пари (Первой лиги) футболисты "Урала" обыграли "Шинник" со счетом 1:0, забитым мячом отметился Юрий Железнов. Матч между "Уралом" и "Черноморцем" состоится 28 июля на "Екатеринбург-Арене".