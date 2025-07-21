Сестры Александри победили в технической программе дуэтов

СИНГАПУР, 21 июля. /ТАСС/. Австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри вдохновились на создание технической программы на музыку Петра Чайковского после похода на балет "Лебединое озеро". Об этом спортсменки рассказали ТАСС после победы с этой программой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Сестры Александри в понедельник победили с результатом 307,1451 балла. Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, выступающие на турнире в нейтральном статусе, стали третьими (300,2183 балла), пропустив вперед еще китаянок Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

"Лебединое озеро" занимает в наших сердцах особенное место, потому что это музыка, под которую мы выступали на первых для нас Олимпийских играх - в Рио-де-Жанейро. И наша мама является пианисткой, так что мы любим классическую музыку, в том числе Чайковского", - сказала Айрини-Марина Александри.

"На эту программу нас вдохновил поход на балет. Его мы посетили после Олимпиады, и это было как раз "Лебединое озеро". Тогда мы подумали, что сможем сделать еще одну программу на эту музыку. Балет мы посетили в Австрии, но среди артистов было много иностранцев. Солистка была из России, а солист - из Японии. Это было потрясающе, мы сделали множество фотографий, в том числе с танцовщиками. Это выступление нас вдохновило" , - добавила она.

Российские синхронистки не проигрывали в соревнованиях дуэтов на девяти чемпионатах мира подряд. В последний раз россиянки не смогли победить в дуэтах на первенстве мира 2001 года в Фукуоке, тогда первое место заняли японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми. На турнирах с 2022 по 2024 год россияне не принимали участия из-за санкций Международной федерации плавания.