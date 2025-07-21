МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заявка Вероники Жилиной на переход из сборной России в команду Азербайджана сопровождалась нарушениями и нестыковками, в связи с чем ей было отказано и Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР), и Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

13 мая исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной, 15 июля стало известно, что аналогичное решение было принято и ISU.

"Если говорить грубым языком, то вся эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Все это вкупе и привело к тому, что в переходе Жилиной было отказано и нами, и ISU", - рассказал Коган.

"Спортсменка пять сезонов была в сборной страны - в резерве или основном составе, значения не имеет. Она обеспечивалась всем, что положено членам сборной. Мало того, последние два года она была в списке перспективного резерва, получала дополнительное финансирование. Причем и она, и ее тренер. От федерации были выплаты", - сообщил гендиректор ФФККР.

Коган рассказал, что последний договор в качестве фигуристки сборной Жилина подписала 13 января: "Последнее УМО [углубленное медицинское обследование] как член сборной страны она проходила в конце декабря 2024 года. Возникает вопрос - почему на протяжении всего сезона фигуристка несколько раз заявлялась на соревнования, а затем за 2-3 дня до старта снималась по болезни? Нам, конечно же, предоставлялись справки, и мы раз за разом распределяли ее на этапы Гран-при как члена сборной".

"Я где-то услышал формулировку, что она "случайно" вошла в состав сборной, "случайно" зачислена. У нас есть обращение ее тренеров с просьбой поддержать фигуристку, включить ее в сборную, - отметил Коган. - Она была зачислена в сборную не случайно, я еще раз это подчеркиваю. А последний ее договор как члена сборной об оплате до конца сезона-2024/2025 был подписан 13 января 2025 года. Тоже случайно?"