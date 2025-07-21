МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Жилина не проживала в Азербайджане, хотя у нее есть справка, что она живет в Баку, и эта нестыковка стала одной из причин отказа ей в переходе из в сборную этой страны из команды России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

13 мая исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной, 15 июля стало известно что аналогичное решение было принято и Международным союзом конькобежцев (ISU).

"Мы все видели паспорт зеленого цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства, - сообщил Коган. - Кроме того, в ISU была предоставлена справка от коммерческой структуры, что она зарегистрирована и проживает в жилом комплексе в Баку с 2023 года, хотя общеизвестно, что она постоянно проживает в Москве, и этот московский адрес ее проживания был ею указан в договоре с федерацией от 13 января 2025 года".

"Почитайте закон Азербайджанской Республики о гражданстве, там все ясно сказано, в том числе и о необходимых сроках проживания в Азербайджане. А Вероника была там два раза в жизни - впервые в Азербайджан она выезжала два раза в 2025 году максимум на сутки-двое", - рассказал гендиректор ФФККР.