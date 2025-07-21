По словам трехкратной олимпийской чемпионки, спортсменки из Китая допустили в технической программе грубейшую ошибку, однако элемент все равно был засчитан

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судейство соревнований дуэтов в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта было несправедливым. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призерами соревнований. Серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь. Победу одержали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри.

"Что касается выступления нашего дуэта сегодня, я сейчас в прямом эфире смотрела их выступление. И я видела завал у Китая - грубейшая, ужасная ошибка, за которую должны были как минимум базовую минимальную оценку поставить, либо вообще не засчитать элемент, а его в итоге засчитывают. И меня, хотя бы как зрителя, как обывателя, это возмущает. И ладно бы это было видно только тем, кто сидел на трибунах, но это видел весь мир", - отметила Шишкина.

Собеседница ТАСС подчеркнула, что за время отстранения российских спортсменок в синхронном плавании кардинально изменились правила. "Пока наших спортсменов не было на международной арене, в нашей жизни и в спорте очень много всего изменилось. Чем всегда славилась российская команда, помимо идеальной техники, высоты? Тем, что придумываем совершенно новые элементы, которые раньше никто никогда не делал", - сказала Шишкина.

"А сейчас по новым правилам, к сожалению, такие фишки практически не оцениваются. Оценивается в основном только то, что есть в пресловутых книгах с элементами. Я считаю, что от этого мировое синхронное плавание потеряло. Потому что, когда ты видишь то, что никто раньше не делал, это вызывает "вау-эффект". Сейчас мы этого лишены", - добавила она.

"Психологическое давление существует"

Ранее российские синхронистки не проигрывали в соревнованиях дуэтов на девяти чемпионатах мира подряд. В последний раз россиянки не смогли победить в дуэтах на первенстве мира 2001 года в Фукуоке, тогда первое место заняли японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми. На турнирах с 2022 по 2024 год россияне не принимали участия из-за санкций Международной федерации плавания.

"Психологическое давление существует, это сложно отрицать - ты давно не выступал на международной арене, вся команда молодая, все в новинку. Конечно, все волновались очень сильно. Но вот, например, наша Танюша Гайдай заняла 12-е место (в технической программе соло - прим. ТАСС). Если бы у спортсменки была плохая психологическая подготовка, смогла бы она собраться и взять медаль в дуэте?" - сказала Шишкина.

"Так что ничего страшного. Да, неприятно. Да, так получилось. И их результат как минимум серебро, а не бронза. Ничего, у нас впереди еще техническая программа у групп и произвольный дуэт и два микста", - заключила она.

Медаль Дорошко и Гайдай стала третьей для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем чемпионате мира. Ранее синхронист Александр Мальцев на мировом первенстве победил в технической и произвольной программах.