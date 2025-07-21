МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) с большим уважением встретил избрание на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Сихарулидзе и Коган в начале июля приняли участие в конгрессе ISU в Лозанне. Сихарулидзе, избранный президентом ФФККР 11 февраля, впервые посетил ее в качестве главы организации.

"В первую очередь его встретили как олимпийского чемпиона - с большим уважением и абсолютно адекватной реакцией на то, что он стал руководить нашей национальной федерацией. У Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов, в том числе в бизнесе, а также в Госдуме РФ. Невооруженным глазом видно, что он понимает эти процессы и чувствует себя в них как рыба в воде. Лично я очень рад, что он смог познакомиться и с большинством членов совета ISU, и с его руководством", - рассказал Коган.